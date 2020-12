ST ENGINEERING ANTYCIP POUR LE BTP

Le centre de compétence BBS (Saxe, Allemagne), spécialisé en technologie d’engins de chantier, utilise six simulateurs Vortex Edge Max de CM Labs afin de former les ouvriers du BTP de la région. Ces simulateurs d’engins de chantier permettent la réalisation d’exercices de coordination motrice fine, d’endurance et de précision dans l’utilisation d’équipements lourds. L’accord a été conclu grâce à un partenariat tripartite entre ST Engineering Antycip, CM Labs et KRS Solutions. Les simulateurs possèdent des commandes pour engins lourds et un écran rotatif. La plateforme mobile reproduit les sensations d’un équipement réel, les graphismes sont précis, et les exercices reproduisent les conditions de travail sur le terrain. ■