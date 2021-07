Stade Saint-Symphorien de Metz

A l’origine du projet, il y a le Football Club de Metz, qui chapeaute la société anonyme sportive professionnelle (SASP) FC Metz, en charge du club, ainsi que la société FC Metz Stadium, qui gère, exploite et assure la maintenance des sites tout au long de l’année. Pour situer les ambitions de ce chantier, nous rencontrons Nicolas Vincent, responsable infrastructures, travaux et maintenance au sein de la société FC Metz Stadium. Il est rattaché à l’exploitation des différents sites, hors jours de match.

SONO Mag : Quels sont les critères qui vous ont amenés à choisir ce système ?

Nicolas Vincent : Vous l’avez vu en visitant le chantier, nous avons décidé, à tout point de vue, de franchir un cap dans la diversité et la qualité des prestations proposées. Nous souhaitons multiplier les activités pour exploiter le site plus souvent que la quarantaine de jours de mobilisation du site par saison pour la vingtaine de matches à domicile. Le système de sonorisation se devait d’être à la hauteur de ces ambitions.

Notre CCTP – le cahier des clauses techniques particulières, document contractuel qui rassemble l’ensemble des clauses techniques d’un marché public – (NDLR) donnait le choix entre fournir un même système assurant le confort et la sécurité et deux solutions de sonorisation distinctes.

Il est clair qu’un seul équipement assurant les deux fonctions présente des atouts, notamment esthétiques. Finalement, assez peu de fournisseurs étaient capables de proposer un système deux en un répondant à nos critères, techniques et économiques. Le dossier présenté par Produc-Son et CSI Audiovisuel, avec du matériel JBL et ASL, tout comme la qualité du relationnel que nous avons eu avec les équipes, nous a fait choisir cette solution.

Installée à proximité de Strasbourg et fondée par Pascal Riehl, la société Produc-Son existe depuis une trentaine d’années. Elle évolue en tant que prestataire et installateur dans les métiers de la sonorisation, de l’éclairage et de la vidéo. Elle dispose également de régies broadcast pour la captation d’événements. Pour la sonorisation, Produc-Son est exclusivement équipée en matériel JBL, des A8, V20 et Vertec pour les systèmes principaux, amplifiés en Crown. Les collaborations étroites entre les équipes de Produc-Son et de CSI Audiovisuel pour répondre à des demandes sont fréquentes. Esteban, Rueben et Ethan, les trois fils de Pascal, s’impliquent déjà dans la société. Leurs domaines de compétence respectifs sont la vidéo, le son et le commerce. La relève semble assurée !