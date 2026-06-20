Edge One offre une grande flexibilité au niveau des E/S en combinant, dans un format compact, une connectivité et des fonctionnalités extensibles pour la vidéo et l’audio. L’appareil est équipé de huit connecteurs HD-BNC bidirectionnels, ainsi que de quatre sorties HDMI, dont deux peuvent également être utilisées comme entrées. De plus, des ports SFP pour les E/S MADI, des E/S GPI, une interface audio via USB-C et des connecteurs Sync, Reference et Wordclock sont également disponibles. De l’autre côté de l’appareil, trois modules d’interface audio couvrent une variété d’applications d’E/S aux niveaux micro et ligne, ainsi qu’un module spécifiquement destiné aux applications de commentaire.