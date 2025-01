Stardust Group signe l’installation technique du Palais des Congrès Paris-Saclay, en partenariat avec Châteauform’. Ce site de plus de 4 000 m² combine technologies audiovisuelles et flexibilité pour répondre aux attentes des professionnels de l’événementiel. Parmi les équipements, un système son d&b audiotechnik en mode spatialisation assure l’immersion sonore, tandis que le vidéoprojecteur Barco 30 000 lumens garantit des visuels clairs et dynamiques. La console lumière Grandma 3 complète l’ensemble. Grâce à ces installations, le Palais des Congrès Paris-Saclay offre un environnement technique optimal pour des réunions, conférences ou spectacles, alliant confort, innovation et précision.