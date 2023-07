STARDUST Group certifié par d&b Audiotechnik

Stardust Group, poursuit son développement dans l’expertise technique et annonce être certifié « Full Service Partner » de son partenaire de longue date, la marque d&b audiotechnik.

Les références de d&b audiotechnik sont réputées dans le secteur de la sonorisation professionnelle. Alors que le fabricant consacre une partie de ses bénéfices à la R&D, il poursuit son engagement en s’impliquant davantage au service de ses client(e)s et déploie son expertise au niveau international.

Souhaitant offrir un service personnalisé et haut de gamme à sa clientèle, d&b et son réseau sélectif de sociétés partenaires sont chargés d’exploiter les solutions à travers le monde. C’est en adéquation avec les valeurs de la marque et fort de ses expertises, que Stardust Group, prolonge son engagement auprès de d&b audiotechnik, avec l’obtention de sa certification « Full Service Partner ».

Via cette certification, d&b audiotechnik garantit que Stardust Group a été formé par ses équipes et dispose de l’expertise pour restaurer et remettre en service les produits des utilisateur(trice)s de la marque. Cette compétence s’applique du diagnostic à la réparation, hors ou sous garantie, pour l’ensemble des produits, de l’enceinte à l’amplificateur.

Depuis plus de 30 ans, Stardust Group met à profit son expertise dans l’organisation évènementielle, la prestation technique et la création de contenus audiovisuels. « Après plusieurs années de pratique et de formation, j’ai choisi de travailler avec d&b parce que j’ai été convaincu de « l’ultra-fiabilité » de leurs produits. En choisissant les systèmes son d&b, on ne se trompe pas : tant au niveau de la qualité que de la facilité d’utilisation mais aussi par l’innovation nettement avancée sur le marché ”déclare François-Xavier Marchal, expert technique d&b chez Stardust Group.

François-Xavier Marchal, expert technique d&b chez Stardust Group.

Stardust Group tend également à aligner sa stratégie éco-responsable au choix de ses partenaires, le partage de ces valeurs environnementales et sociétales étant un élément fondamental de cette collaboration. Samuel ARAMA, CEO de STARDUST Group Explique « La RSE étant au cœur de nos préoccupations et de notre vision, nous intégrons la marque d&b à nos offres, aussi, pour son engagement éco-responsable. Son process de haute-réparabilité qui offre une longévité plus importante aux produits de la marque est un véritable point différenciant chez nous. Nous souhaitons utiliser du matériel de pointe mêlant innovation, qualité et durabilité ».