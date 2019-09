STARLIGHTS

Star Lights est la marque d’effets spéciaux de Star Labs, société spécialisée dans l’animation, la réalité virtuelle, les parcs de jeu… tout pour le divertissement. Danny Papa, frère du dirigeant Salvatore Papa, assure la conception, la production et le SAV de toutes les machines vendues par LEK. En effet, contrairement à beaucoup de produits du marché, la fabrication est 100 % artisanale et made in Italy. C’est aujourd’hui à une visite d’usine que je vous invite, dans les ateliers de Star Lights et de ses fournisseurs, pour découvrir les conditions et étapes de fabrication de leurs produits.

LE MÉTAL

Après une soirée sympathique et un tour nocturne de la ville de Naples en compagnie de Giovanni Messina, responsable du site métal, je commence justement la matinée dans son atelier, situé dans la banlieue de la ville. Avec Danny Papa, Laurent Caritoux et Denyse Stefanelli (commerciale à l’international), nous arrivons dans un bâtiment industriel. Ici, Star Lights produit les carcasses et pièces détachées de ses machines. Une équipe de 20 personnes travaille sur ce site : soudeurs et métalliers s’affairent sur les différentes étapes de production. La matière première arrive en rouleaux de feuilles d’acier ou d’aluminium (selon les machines, les unes ou les autres seront utilisées). Les feuilles sont coupées et pliées à la machine, puis soudées sur place à la main. Star Lights a également investi dans un outil laser de découpe, qui permet de graver le logo maison (ou celui des clients, à la demande) sur certaines pièces de métal. Le procédé est impressionnant et offre une gravure rapide et nette, même dans l’aluminium. C’est ce qui donnera aux machines un look futuriste grâce à des éléments plus élaborés.