STARS DES ANNÉES 80

Prestataire sur l’ensemble des spectacles moyen format de la tournée Stars 80, PFL Events réalise une mise en lumière avec un kit 100% Starway composé de 14 projecteurs automatiques beam à LED Aperta, 12 Servo BWS 20R et 12 Servo Color 4K. « L’Aperta de Starway est un beam nouvelle génération. Sa fonction tilt et pan infi nis, ses gobos et ses prismes superposables nous permettent de créer de superbes effets. Sa fonction de link nous fait gagner beaucoup de temps à l’installation et son optique concentre parfaitement le flux lumineux pour obtenir un très beau rendu », témoigne Florian Boiteux, gérant de PFL Events. ■