Stars Europe rachète Europ Groupe, spécialiste du son, de l’image, de la lumière et des stands événementiels. Ensemble, ils comptent 30 salariés permanents, un réseau de 350 techniciens qualifiés, une plateforme de 5 000 m², 800 prestations annuelles et 5,5 M€ de chiffre d’affaires. Labellisées Prestadd, elles visent la certification ISO 20121 d’ici 2026, renforçant leur offre durable et innovante.