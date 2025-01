Stars Europe a officialisé l’acquisition d’Europ Groupe, une entreprise spécialisée depuis 36 ans dans les domaines du son, de l’image, de la lumière, de la vidéo et des stands pour l’événementiel. Ce rapprochement s’inscrit dans une stratégie commune de créativité, complémentarité et innovation.

Europ Groupe voit en cette union une opportunité de pérenniser ses activités et d’explorer de nouveaux horizons. Stars Europe, prestataire technique actif depuis 1993, ambitionne de devenir un acteur clé en région Centre-Val de Loire, en consolidant ses compétences et en diversifiant son offre.

Ensemble, les deux entités regroupent une équipe de 30 permanents et 350 techniciens qualifiés, une plateforme logistique de 5 000 m², un chiffre d’affaires annuel de 5,5 millions d’euros, et près de 800 prestations par an.

Labellisées Prestadd pour leurs pratiques responsables, elles visent à développer des solutions événementielles innovantes et durables, avec pour objectif l’obtention de la certification ISO 20121 d’ici fin 2026. Cette alliance renforce l’autonomie de Stars Europe dans ses métiers et sa capacité à proposer des prestations globales maîtrisées.