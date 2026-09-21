Pour la comédie musicale Together – Les 20 ans du Chœur de Pierre, mise en scène par Antoine Lefort, le concepteur lumière Adrien Alibert a conçu un dispositif visant à créer un décor uniquement par le biais de la lumière. Les projecteurs Starway, installés par les équipes techniques d’AB Live, ont été déployés sur le plateau de 16 m d’ouverture du Grand Rex. 30 Superfast WET, huit Daytona WET étaient répartis sur quatre ponts en dégradé jusqu’à 12 m, sept Enzo WET en douche et huit Quasar. Adrien Alibert apprécie notamment le comportement du Superfast WET à faible intensité et son adaptation aux contraintes d’un spectacle destiné à la captation.