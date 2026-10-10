sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

Starway au Solidays 2026

10 Oct 2026 | News Lumière & Vidéo

70 SONO MAGAZINE NEWS Starway Solidays CSI audiovisuel

Annulé au dernier moment en raison des fortes chaleurs, Solidays 2026 n’a pas accueilli de public, mais les installations lumière prévues avaient été préparées. Pour les espaces Bois du Russe et Boom Box, Concept K avait prévu des projecteurs Starway IP65, montés par Dushow et Impact Evénement : Baracca WET, Enzo WET, Monza WET, Modena WET, Parkolor 200HD, Baracca 360 WET et Quasar. Cette collaboration avec Starway se poursuit depuis plusieurs années. Aldo, fondateur de Concept K, précise :
« Starway, c’est avant tout des gens extraordinaires que nous connaissons depuis des années. » Une fonction
« CK », correspondant aux initiales de Concept K, a également été intégrée dans les librairies de certaines lyres Starway.

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...