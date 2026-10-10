Annulé au dernier moment en raison des fortes chaleurs, Solidays 2026 n’a pas accueilli de public, mais les installations lumière prévues avaient été préparées. Pour les espaces Bois du Russe et Boom Box, Concept K avait prévu des projecteurs Starway IP65, montés par Dushow et Impact Evénement : Baracca WET, Enzo WET, Monza WET, Modena WET, Parkolor 200HD, Baracca 360 WET et Quasar. Cette collaboration avec Starway se poursuit depuis plusieurs années. Aldo, fondateur de Concept K, précise :
« Starway, c’est avant tout des gens extraordinaires que nous connaissons depuis des années. » Une fonction
« CK », correspondant aux initiales de Concept K, a également été intégrée dans les librairies de certaines lyres Starway.
Starway au Solidays 2026
Annulé au dernier moment en raison des fortes chaleurs, Solidays 2026 n’a pas accueilli de public, mais les installations lumière prévues avaient été préparées. Pour les espaces Bois du Russe et Boom Box, Concept K avait prévu des projecteurs Starway IP65, montés par Dushow et Impact Evénement : Baracca WET, Enzo WET, Monza WET, Modena WET, Parkolor 200HD, Baracca 360 WET et Quasar. Cette collaboration avec Starway se poursuit depuis plusieurs années. Aldo, fondateur de Concept K, précise :
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