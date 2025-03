Starway célèbre ses trois décennies en 2025. À l’occasion de la dernière édition de l’ISE, la marque française a lancé une année riche en événements et surprises. Une réception conviviale a réuni de nombreux clients et visiteurs sur son stand. Karima Djellal (directrice) et Tristan Kislig (directeur commercial France) ont animé un jeu-concours, avec des gagnants annoncés en direct. Tout au long de l’année, d’autres rendez-vous festifs viendront ponctuer cet anniversaire.

Starway, fidèle à sa vision, enrichit son offre et propose un nouveau catalogue en ligne : https://starway.eu/fr/catalogue-starway