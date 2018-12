STARWAY CYCLOKOLOR 1230 HDL

L’ASPECT, LE SYSTÈME D’ACCROCHE, LA MANIPULATION, LE MODE D’EMPLOI

Nous avons donc une barre de LED assez imposante qui fait à peine 1 m de longueur pour 17,5 cm de hauteur et 13 cm

de largeur, sans les embases ! Ces embases glissent dans des rails pour être démontées facilement, elles permettent soit d’accrocher le luminaire à une perche, soit de le poser au sol et de l’incliner. Les poignées auto-bloquantes autorisent un réglage simple, même si vous allez galérer un peu avant de comprendre comment elles serrent, j’en souris d’avance, pas de raison qu’il n’y ait que moi qui rame. Vous risquez aussi de chercher le volet coupe-flux, je vous donne deux solutions. Sois vous appelez Cyril Prat qui va vous répondre très gentiment en souriant (en tout cas pour moi c’est ce qu’il a fait), soit vous dévissez la petite plaque avec deux vis sur le côté, puis vous sortez le coupe-flux que vous rentrerez à l’envers.

Ceux qui n’ont pas compris peuvent regarder la photo. C’est aussi de cette manière que vous pourrez sortir le diffuseur placé devant les douze alvéoles des LEDs de 30 W (ah c’est pour ça, le nom : 1230 ?). Le luminaire est bien fini et incite à la confiance. Son esthétique est discutable mais se respecte. Les côtés sont bien pensés et autorisent une juxtaposition parfaite de plusieurs barres, ce qui est indispensable pour un éclairage de cyclorama réussi. Attention toutefois à la manipulation, les ailettes omniprésentes sur le corps supporteront mal les chocs et se rayent assez facilement. L’afficheur sur batterie est original avec des symboles pour naviguer dans le menu, ce n’est pas ce que je préfère mais ça marche. Comme sur la plupart des produits Starway, son accès est protégé par un code, toujours le même Up Down Up Down Enter. C’est assez horripilant, mais vous pouvez le désactiver dans le menu. Sinon l’afficheur fonctionne vraiment bien.

Pour les connecteurs, Starway a opté pour du trois points et non du cinq, et nous avons un connecteur Ethercon en entrée, mais pas en sortie (contrairement aux indications du site, qui nous donne aussi du cinq points) ! Ce qui est dommage car il eut été bien pratique de pouvoir les chaîner en Kling-Net ou en Art-Net directement sur la perche ! L’alimentation est en mode repique, avec une entrée et une sortie True One. Notons le QR code sur le produit qui permet de télécharger instantanément le mode d’emploi, excellente idée !