STARWAY ÉCLAIRE DE GRANDES VOIX

Cet été, au Pradet (Var), dans le parc Cravéro, s’est tenu l’un des rares concerts maintenus par la municipalité. Erick Baert, de la nouvelle génération d’imitateurs, a permis au public d’y retrouver plus d’une centaine d’artistes pendant une heure et demie de show, allant du castrat Farinelli à AC/DC, en passant par Céline Dion ou encore Joe Cocker. Le prestataire technique 2MTS a proposé un kit lumière entièrement en Starway, avec 12 lyres Servo BWS 20R, huit Servo Color 4K, six FullKolor HD et quatre Orion. Le tout était surmonté d’un écran LED exploité par la mise en scène et composé de dalles StarPanel, pilotées par une Scaler Venus X1 de RGBlink. ■