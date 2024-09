Après Rennes, Bordeaux et Tours, Starway et JBL s’installent à Nantes et Toulouse pour deux journées de démonstration.

Ces événements, spécialement conçus pour les professionnels du secteur, vous offriront une occasion unique de découvrir les dernières innovations et solutions d’éclairage et d’audio proposées par Starway et JBL.

Détails des événements :

À Nantes :

Date : 22 octobre, de 12h à 17h

Lieu : Salle de la Carrière

2 bis Rue du Souvenir Français, 44800 Saint-Herblain

À Toulouse :

Date : 24 octobre, de 12h à 17h

Lieu : Espace TerraViva

5 route des Cimes, 31810 Venerque

Réservez votre place dès maintenant pour participer à ces journées enrichissantes :

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter Guillaume Marfaing pour Starway (gmarfaing@starway.eu) ou Charles Cros pour JBL (ccros@csi-audiovisuel.com).