Les Napoleons est une communauté ouverte composée de femmes et d’hommes, animée par la volonté de promouvoir une innovation vertueuse et éthique au plus grand nombre. Pour leur premier événement de l’année 2020, qui se tenait à Val d’Isère (Savoie), le prestataire Aquila a proposé 16 projecteurs Dino de Starway pour mettre en lumière les intervenants et les animations artistiques. ■