La marque française Starway présente à l’ISE sa nouvelle gamme HERITAGE, une approche contemporaine de l’éclairage professionnel et où la qualité de lumière constitue le coeur de la conception.

Inspirée des projecteurs traditionnels, la gamme HERITAGE s’appuie sur un tout nouveau module LED développé par Starway : Le Spectral CORE. Cette technologie a été développée spécifiquement pour les théâtres, opéras et installations fixes exigeant une cohérence colorimétrique parfaite et un rendu des couleurs de très haut niveau. Associée au système embarqué PikR CORE, la technologie Spectral CORE garantit une homogénéité colorimétrique rigoureuse entre l’ensemble des projecteurs de la gamme HERITAGE.

A découvrir à l’ISE, Stand 6R900

La gamme HERITAGE en détail :

Profile 250 : 4 724 lumens / IRC > 97 / Zoom : 21°-50°

Profile 500 : 19 800 lumens / 2 optiques interchangeables (15°-30°/25°-50°)

Fresnel 250 : 10 239 lumens / IRC > 98 / Zoom manuel (9°-51°)