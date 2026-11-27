Équipée de LEDs de 15 W RVB+Lime et d’une optique de 12°, la série Astra assure un mélange colorimétrique étendu, des couleurs saturées aux blancs calibrés. Elle est destinée à la mise en lumière de spectacles, d’éléments scénographiques ou de façades. Des filtres optiques clipsables de 20°, 40°, 60°, 60°× 10° et frost permettent d’adapter l’ouverture du faisceau aux besoins, du wash aux applications plus directionnelles. Le pilotage s’effectue via l’application Vision Control, qui permet de créer un réseau maillé, de configurer les appareils à distance et de préparer leur fonctionnement.