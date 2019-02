STARWAY SERVO PIX 10K

Je me rappelle d’une époque simple et bénie où les machines étaient classées en deux catégories, les Wash et les Spot. Pas besoin d’être sorti de l’Etna ou d’avoir fait pyrotechnique pour s’y retrouver. Tout s’est compliqué avec les Beam et les hybrides. Du coup, les appellations se multiplient et les mélanges se banalisent. L’avantage est que nous voyons arriver des lyres vraiment intéressantes, qui éclairent, décorent et percutent comme un vrai Beam, ce qui correspond bien à l’objectif de l’un des plus récents Starway, le Servo Pix 10K.