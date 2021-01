STARWAY SORT LE GRAND JEU

Animé par une vingtaine d’invités, dont les streamers Gota–ga, Locklear, Doigby et Squeezie, l’événement Gaming Camp a été diffusé fin septembre sur Twitch. Pour cette émission grand format, un studio de La Plaine Saint-Denis a été aménagé, sous la direction de l’agence Malorian et avec les équipes techniques de Nexxt, en charge de la mise en lumière et des écrans à LEDs. Ont ainsi été installés de nombreux projecteurs Starway, des spots Dino, disposés sur les côtés du plateau pour l’éclairage dynamique du show, des Servo Color 4K, pour la mise en valeur des invités, des PcKolor DW, en face des interviews, des barres de LED SticKolor 1210UHD et des projecteurs sur batterie BoxKolor UHD, pour la mezzanine. ■