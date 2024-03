Stations d’énergie mobiles

L’énergie sans fil pour tous

Dans notre précédent épisode, nous avons détaillé des solutions batteries de forte capacité, qu’il est possible d’associer à des panneaux solaires pour assurer une recharge totale ou partielle. Nous présentons ici des systèmes comparables, mais dans des formats plus compacts, répondant à d’autres besoins, mais toujours proposés par des entreprises françaises.

Collecter, stocker, alimenter

Bien que compactes, les stations portatives que nous allons présenter n’en fonctionnent pas moins suivant les mêmes principes que les plus gros modèles, d’inspiration industrielle.

Cependant, suivant la destination de chaque modèle, les formats de connecteurs sont choisis pour aussi s’adapter à des usages plus domestiques ou multimédia. Chacun trouvera dans les gammes présentées des solutions correspondant à ses attentes spécifiques.

TYVA Energie

C’est à l’occasion des JTSE que nous avons découvert cette société française créée en 2013 et proposant, au sein de sa gamme, des solutions d’énergie portables à l’ergonomie typée touring et événementiel.

Implantée à Annonay, en Ardèche, Tyva Energie réalise le développement comme la production du matériel, y compris des codes informatiques, au sein de son site certifié ISO 9001. Cette maîtrise de toute la chaîne permet d’assurer la qualité et la sécurité d’usage du matériel. Pour l’approvisionnent, Tyva Energie travaille majoritairement en local. Jusqu’à 80 % des composants sont approvisionnés à moins de 90 minutes du siège.

Toutes les batteries Tyva Energie intègrent la technologie brevetée de changement de cellules Tyva Refill, qui permet de prolonger la durée de vie de l’équipement. Tous les autres composants des batteries peuvent ainsi être réutilisés, assurant des produits à un niveau constant d’énergie et des solutions à la durée de vie infinie. La revalorisation et le recyclage des cellules sont pris en compte dans la démarche, le tout dans une logique d’économie circulaire, afin de réduire au maximum l’empreinte carbone.

Tyva Energie revendique le fait que ses batteries sont les plus légères du marché, en intégrant une densité énergétique allant jusqu’à 245 Wh/kg.

Gamme Moduloo Ex

Parmi l’offre du fabricant, nous avons tout particulièrement retenu la gamme Moduloo Ex. Elle propose une ergonomie qui correspond aux besoins de l’événementiel et comprend trois modèles. La PowerCase E2 d’une capacité de 2 kWh, mais également les deux modèles sur roulettes PowerBox E5 et E11, d’une capacité respective de 5 et 11 kWh. Le modèle E5 dispose de deux sorties 16 A, le E11 de quatre 16 A plus une 32 A.

Les dimensions de ces deux modèles sont absolument identiques. Un astucieux système de berceaux en aluminium, dont l’un des deux est rétractable, fait tout à la fois office de protection des angles et de poignée de manutention du bloc.