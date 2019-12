STM ET STT 500/650

Ces tours d’accroche pour palan à chaîne manuel ou électrique (STM) ou pour treuil manuel à câble (STT), sont conçues pour le relevage de systèmes Line Array de petites et moyennes tailles. Chaque kit comprend une embase en acier équipée de deux pattes longues et deux pattes courtes acier, un support pour accroche palan pour le STM – ou un support équipé d’un treuil manuel à câble de charge 300 kg pour le STT, une tête aluminium de section carrée de 300 mm avec déport de 1 m équipée de quatre poulies pour câble ou chaîne, deux supports de lests et un jeu de charnières de relevage CHAR 78. Disponibles en versions 5 m et 6,5 m et reconnaissables par leur référencement. A découvrir chez ASD. ■