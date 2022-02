Strand Vision.Net, le DMX sans console

Le module d’interface DMX à quatre ports Strand Vision.Net est une extension qui permet aux utilisateurs de contrôler les luminaires DMX/RDM à partir de Vision.Net. La gestion RDM est également possible. Le module se monte sur rail DIN et se connecte à la passerelle via le BUS passerelle intégré, permettant aux intégrateurs d’ajouter quatre ports DMX/RDM indépendants et bidirectionnels sans connexion d’alimentation ou de données séparées. Cela facilite l’utilisation de luminaires de divertissement sans avoir besoin d’une console dédiée, tout en préservant la possibilité de recourir aux consoles disponibles auprès de Strand et Zero 88. ■