Récompensé d’un « Best of Show AV Technology » à l’ISE, le PEC-1464 est un streamer enregistreur 12G-SDI/4K-UHD/HDMI H.264/H.265 au format compact (gamme Yellobrik) et polyvalent conçu pour le broadcast, le Pro AV ou le cinéma. Le module pouvant être configuré pour diffuser, enregistrer ou faire les deux simultanément est doté d’entrées vidéo SDI (jusqu’à 12 Gbit/s) ainsi que HDMI (jusqu’au WQUXGA) H.264 et H.265. De nombreux formats de streaming sont pris en charge en Unicast ou Multicast. Il est possible d’insérer un logo ou une image qui sera diffusée en l’absence de signaux, ainsi que de superposer du texte librement positionnable et redimensionnable. Enfin, une interface Web adaptée aux appareils mobiles pour la configuration est disponible.