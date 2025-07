Éclair et tonnerre

Evolite Pro est la nouvelle gamme dérivée d’Evolite, dédiée au touring et à l’événementiel, conçue pour répondre aux exigences de ces métiers. Les produits se dévoilent peu à peu, et c’est aujourd’hui l’occasion de tester l’une des premières références qui s’offre à nous, le Thunder Kolor, hybride wash/strobe pixellisable sur Tilt à la formule désormais classique, en mode IP65. L’occasion d’évaluer la qualité de ce qui nous st proposé par la marque.

Aspect extérieur

C’est une machine plutôt qualitative qui sort du double flight-case qui nous a été envoyé (les Thunder Kolor sont vendus par deux). Les plastiques sont de qualité, l’assemblage précis. Jusqu’ici on est agréablement surpris. La marque ne fait pas dans la discrétion, on peut voir des logos Evolite partout en grand sur le corps du projecteur. Chose manquant souvent sur ce genre de machines, deux poignées ont été prévues pour la manutention. Elles ne sont pas très profondes mais font le job.

Sur la plaque de la source, on trouve une architecture désormais traditionnelle, à savoir deux bandes de mini LEDs divisées en douze zones de contrôle indépendant et une barre centrale de LEDs blanches pour le strobe, elle aussi divisée en douze sections. L’arrière de la tête est plat et lisse, ça pourrait être pratique pour dissimuler les sources quand elles ne servent pas. En effet, on peut manipuler le projecteur sur 180° de Tilt.

Sur la base, on trouve connecteurs et écran de configuration du même côté. Au menu, DMX cinq broches In/Out, double Ethernet et alimentation en True1 In/Out, le tout en connecteurs Seetronic pour aider à tropicaliser le projecteur en IP65.

Enfin, en-dessous, quatre camlocks et un emplacement pour élingue nous attendent. Pas d’accastillage complexe, pas d’accessoires à foison, mais un projecteur solide et bien fini.