Explosion de lumière

Chez Luxibel, on a dû se dire qu’il manquait un strobe/wash (projecteur très à la mode en ce moment) au catalogue. La marque a donc concocté deux références : Aurora, un wash composé de 32 LEDs de 40 W, et Aurora Blast, même format mais avec 22 LEDs et au centre, un imposant crayon de strobe en blanc froid. Alors, quid de ce dernier ? Est-ce un projecteur classique destiné à se noyer dans la masse des références équivalentes ? Allons voir ça.

Aspect extérieur

En réalité, la présentation liminaire n’est pas terminée. Précisons que Luxibel a eu la bonne idée d’ajouter du zoom à la partie wash de notre Aurora Blast, avec non pas un mais deux moteurs, chacun s’occupant d’une des deux parties des LEDs, séparées par le crayon central fixe. Et bien sûr, le tout repose sur une lyre au Tilt motorisé.

Attention, ce projecteur est hautement résistant : la construction IP65 est impeccable, la structure dense et stable, ça respire la solidité. La partie optique est recouverte d’une plaque vitrée en plastique de qualité, l’arrière de la tête présente deux ventilateurs et des évacuations d’air chaud sur les côtés. Sur les bras, on trouve des poignées ergonomiques percées de trous qui vont permettre de fixer les goupilles des accessoires afin d’installer plusieurs projecteurs les uns sur les autres, mais nous y reviendrons.

C’est ici également que l’on trouve la manette de verrouillage du Tilt. On arrive maintenant sur la base avec écran, deux LEDs, quatre touches tactiles d’un côté, et de l’autre la connectique très complète (double Ethernet, DMX cinq broches In/Out et alimentation In/Out en True1 sans oublier un USB-A pour effectuer les mises à jour de micrologiciel). Le tout est proposé en connecteurs tropicalisés de marque Seetronic. Là, un QR code donne accès à la page du projecteur sur le site de Luxibel.

Enfin, sous le projecteur, on trouve douze camlocks et deux porte-élingues. Pourquoi autant ? Afin de placer vos crochets où vous le désirez, mais aussi d’accueillir la base optionnelle.

Deux accessoires bien pensés

Souvent proposés par les fabricants de blinders ou de projecteurs à effets pixels, des accessoires d’accastillage sont moins fréquents pour des machines de la taille de notre Aurora Blast. Mais c’est dans l’ADN de Luxibel que d’en concevoir pour quasi toutes ses références, alors la marque nous en propose ici deux. En premier lieu, une platine de sol très large, équipée de quatre camlocks, qui permet d’assurer une stabilité à toute épreuve à notre machine (non pas qu’Aurora soit fragile sur ses appuis, mais ça évitera au projecteur de se renverser en cas de coup de pied intempestif).

Le deuxième accessoire est une platine de liaison verticale. Il en faudra une de chaque côté afin de superposer deux Aurora Blast, et jusqu’à quatre pour créer des grappes de lumière.