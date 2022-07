Stromae en Robe

L’artiste belge s’est produit sur trois prestations en avant-première à Bruxelles, Paris (Accor Arena) et Amsterdam pour présenter son album Multitude. Les concepteurs lumière/opérateurs Paul Chappet et Cédric Babin ont choisi des projecteurs Robe Lighting avec 120 LEDBeam 350 et 34 Forte pour le show, fournis et installés par la société MPM. Six Forte ont été utilisés à la face, 10 en contre, et 18 au sol en latéral. Les LEDBeam 350 étaient positionnés sur des panneaux asservis placés au-dessus et en arrière de scène. Ces panneaux réversibles laissaient apparaître en alternance les LEDBeam 350 et des écrans vidéo diffusant des images. Ce décor voyagera avec la production et suivra l’artiste sur toute sa tournée mondiale. ■ #stromae