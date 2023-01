Le groupe Novelty-Magnum-Dushow a annoncé la création de sa filiale dédiée aux structures scéniques. L’offre de structure, déjà proposée dans les différentes filiales du groupe, s’est vue complétée en décembre 2021 par l’acquisition de la société SMTC dirigée par Sébastien Corneil. À présent, l’ensemble des structures scéniques sont regroupées sous la marque On Stage, réparties au sein de quatre parcs importants dans l’Hexagone avec des échafaudages et des scènes couvertes, et un bureau d’étude et de validation. La centralisation des demandes se fait sur contact@onstage-live.com | +33 1 60 13 88 90. ■