Studer intégré chez Evertz

Quelques mois après l’acquisition de Studer Audio, Evertz Technologies Ltd a déplacé les installations de fabrication de Studer de Hongrie au siège d’Evertz au Canada. Cette décision fait partie d’un plan à long terme visant à développer des produits de nouvelle génération qui répondent aux besoins des futurs clients sur les marchés de la diffusion, des spectacles, des sports, des arènes et des lieux de culte. Evertz a déjà intégré Studer Audio à ses solutions de réseau vidéo définies par logiciel (SDVN), qui mènent la transition de l’industrie vers l’IP. Et des produits tels que les consoles numériques Studer Vista ainsi que le mixage et le traitement audio Infinity Core font désormais partie d’Evertz SDVN. ■