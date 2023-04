Installé à Lyon depuis bientôt 40 ans, Studio Anatole, spécialisé dans le doublage, la voix-off et la post-production, triple sa capacité de production en 2023, avec la construction d’une infrastructure de 600 m2 dotée des équipements techniques nécessaires et le rachat de Miroslav Pilon, structure reconnue notamment pour son savoir-faire dans la post-production sonore au profit des mondes du cinéma et de l’animation. Intervenant dans tout l’Hexagone, Studio Anatole accélère son déploiement en ce début d’année au service des producteurs, distributeurs, studios français et étrangers du cinéma, de l’animation, du petit écran, ou encore des plateformes de streaming.

