STUDIO LE 25 AVEC CHAUVET PROFESSIONAL

Ouvert depuis fin avril et situé au 25, route de Jouy, à Bièvres (Essonne), le « Studio le 25 » est un espace de production en plein essor. Le plateau technique est composé de panneaux vidéo LED, disposés verticalement le long du mur du fond et sur la façade de la tribune des DJs. Les panneaux occupent une grande partie de l’espace alloué à la plateforme du studio, limitant l’espace restant pour les projecteurs. Cette contrainte d’espace disponible, liée à une puissance électrique limitée par le réseau, a nécessité le choix de dalles vidéo et de 12 projecteurs Rogue R2X, et à l’efficacité énergétique élevée. ■