C’est le 26 juin dernier, soit une année jour pour jour après l’ouverture du studio Metrica, que nous retrouvons sur place Javier Ferrer Serra. Natif d’Ibiza, il est le patron de la structure, mais également producteur, musicien et ingénieur du son.

Il est accompagné de Matias Kamelman, musicien professionnel studio et live, producteur, arrangeur et prof de musique. Nos deux hôtes font partie de l’équipe de huit personnes qui créent, cherchent, inventent et accompagnent, dans des domaines aussi variés que la réalisation de contenus musicaux, la recherche sur le son immersif (on leur doit le design du premier restaurant équipé de ce principe, le Ovnew, à Barcelone), la production d’événements et de contenus artistiques…

Dans la palette extrêmement large de leurs activités, nous avons souhaité en savoir plus sur leur travail en compagnie des artistes de passage à Ibiza, principalement des musiciens électroniques et des DJs, qui viennent trouver sous le soleil des Baléares des oreilles attentives à leurs demandes. Ont fréquenté le studio, parmi d’autres, Martin Garrix, Black Coffee, Robin Schulz, Nina Kraviz ou encore Barbara Tucker.