Studio virtuel en ETC

La plateforme des studios France Télévisions de Vendargues s’agrandit avec un plateau fond-vert de 600 m2. Les équipes techniques de France Télévisions ont choisi 46 fos/4 panels fournis par Texen, aidés sur le projet par Alterlite. Une caméra équipée de StarTracker – un dispositif de tracking Mo-Sys de dernière génération – filme les acteurs sur le fond vert et les intègre en direct dans les décors virtuels générés par un moteur Unreal Engine. De ce fait, l’incrustation ne passe pas par la case post-production et le fond vert et l’éclairage doivent être irréprochables pour que le résultat obtenu sur le plateau soit exploitable comme s’il avait été tourné dans un décor physique. ■