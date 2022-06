Studiologic Numa Player

Découvrez cet instrument virtuel gratuit compatible avec les systèmes d’exploitation macOS à partir des versions 10.9, Windows 10, et iOS/iPad OS 12, et qui ne requiert que 250 Mo d’espace disque et 4 Go de RAM. Il offre des sonorités réalistes de pianos acoustiques, électriques, de claviers en tous genres ainsi que des cordes et pads. Tous ces sons sont éditables, combinables sur quatre parties, et bénéficient de nombreux effets. Le Numa Player peut s’utiliser en autonomie ou en plug-in (VST3, AU V3 ou AU2). ■

