STUDIOS MAGNUM PARIS

Magnum met en place des solutions de studio streaming à Paris intra-muros et à proximité. Ces plateaux TV incluent un équipement technique complet en fixe sur chaque plateau, ce qui évite les coûts de mise en place, un coût locatif de l’espace négocié, des espaces dédiés (accueil, vestiaire, loges, possibilité de se restaurer), pour une offre clé en main. Les solutions techniques et les différentes configurations pour chaque studio sont conçues pour répondre à l’ensemble des besoins et des budgets avec un petit studio pouvant accueillir jusqu’à cinq intervenants, un studio fond vert, un grand studio pour des événements hybrides, un studio immersif et un plateau TV aménagé. ■