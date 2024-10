Iyuno, spécialisé dans la localisation de médias, a répondu à la hausse de la demande en modernisant et agrandissant ses studios parisiens, avec les enceintes Genelec comme élément central du projet. L’objectif était d’offrir un service optimal aux clients tout en augmentant la capacité des installations. L’acoustique a été retravaillée par Andy Munro avec la participation de Studio Sound Service, et l’équipement fourni par Videlio et CTM. À la suite de cette rénovation, la capacité des studios a doublé, incluant deux nouveaux espaces Dolby Atmos HE. Le projet a permis d’optimiser l’espace pour assurer une cohérence sonore entre les différents studios.