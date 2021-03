STUDIOS TV PREMIÈRE CLASSE

Identifiée par sa couleur jaune, La Première représente le réseau de télévision et de radiodiffusion détenu par France Télevisions, qui diffuse sur les territoires d’outre-mer. Parmi les neuf chaînes qui la composent, Martinique La Première et Mayotte La Première ont récemment inauguré leurs nou-veaux plateaux après un déménagement. Pour ces plateaux dédiés aux JT et aux magazines, Eurolight System, prestataire technique de l’éclairage pour France Télévisions, a réalisé une conception avec une association de projecteurs Starway, dont 40 Titan 1230HDL, 12 Servo Color 4K et 10 LiveKolor HD, pour Martinique La Première, et 34 Titan 1230 HDL, huit Servo Color 4K et 20 LiveKolor HD, pour Mayotte La Première. ■