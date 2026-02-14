Les subwoofers actifs RCF SUB 18-AS et SUB 15-AS sont conçus pour des applications professionnelles. Ils intègrent une amplification classe D de 2 200 W dans un coffret en multiplis avec revêtement polyuréa, facilitant leur intégration dans différentes configurations audio.
Le SUB 18-AS atteint un niveau de pression acoustique maximal de 135 dB, tandis que le SUB 15-AS, plus compact, atteint 133 dB. Les deux modèles sont équipés du Bass Motion Control afin de maintenir le contrôle des basses fréquences à niveau élevé. Ils peuvent être utilisés en installation ou en configuration mobile pour le renforcement des basses dans des systèmes destinés à des salles de petite et moyenne capacité.
SUB 18-AS & 15-AS RCF
