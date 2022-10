Sub PK Sound T218

Le T218 est doté d’un DSP intégré, d’une amplification de classe D et d’une connectivité de communication en réseau qui permettent l’identification et la configuration automatiques au sein de la plateforme logicielle PK.dynamics via une simple connexion multibroche. Deux transducteurs à longue excursion de 18’’ à radiation directe, intégrés dans une conception bass-reflex, permettent une sortie de crête de 144 dB dans la plage des fréquences de 25 à 100 Hz, pour des performances basses fréquences transparentes et percutantes. Le T218 est actuellement disponible pour les membres de la PK Alliance, et à associer aux systèmes robotiques T10a. ■