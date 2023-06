Vous connaissez peut-être déjà les colonnes fines QEUS ? La gamme se complète avec un micro subwoofer, le QEUS FBS40. Il est équipé d’un haut-parleur de grave 4’’ plat et efficace, sa plage de fréquence : 35-200 Hz pour 40 W AES, et il est disponible en noir et blanc. Les dimensions sont de 270 x 58 x 410 mm. Petit, mais costaud !