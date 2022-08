Sub RCF 18’’ actif SUB 8008-AS

Voici un double subwoofer haute puissance pour les groupes live, les DJs, les clubs et les loueurs. Il est spécialement conçu pour les applications de son live exigeantes avec une réponse des basses profonde et puissante. Il utilise un circuit magnétique en céramique haute puissance doté d’une bobine mobile de 4’’. L’amplificateur de puissance gère des valeurs extrêmes jusqu’à 4 400 W délivrant des niveaux de pression sonore jusqu’à 137 dB avec une dynamique exceptionnelle. 12 presets sont disponibles, pour la fréquence de croisement, la polarité, la sélection Deep/Punch, l’option cardioïde et les paramètres de délai. Le sub 8008-AS dispose d’un impressionnant rapport SPL/taille/poids. ■