Ce subwoofer 19’’ pour les applications de tournée et d’installation exigeantes, en intérieur comme en extérieur, est équipé d’un transducteur à haute excursion. Il offre ainsi une excellente qualité de reproduction et une pression sonore extrême. Avec les plateformes DSP XPS 16K, jusqu’à huit modules GTS 19G peuvent être connectés à un seul P-COM 8 et contrôlés via le logiciel RDNet.