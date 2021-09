SUB ULTRA COMPACT L-ACOUSTICS SB10I

Conçu pour s’insinuer dans les espaces restreints, ce caisson de basses délivre la même signature sonore que les autres subs de la marque. Equipé d’un simple 10’’ et mesurant 54 x 54 x 17 cm pour 15 kg, il délivre un SPL max de 124 dB et descend jusqu’à 27 Hz. Tout particulièrement destiné à accompagner les X4i et 5XT, le SB10i est disponible en couleurs RAL. Flexible et offrant de multiples possibilités d’installation, il intègre un espace qui permet de dissimuler la câblerie et les connecteurs, permettant au SB10i d’être élégamment positionné en de multiples situations, sous un canapé, sur une étagère ou dans un design architectural. ■