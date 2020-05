SUBS CARDIO CHEZ MARTIN AUDIO

Les références SXCF118 et SXC115 se destinent aux tournées et à l’installation. Le SXCF118 contient un 18’’ associé à un 14’’ pour construire la cardioïcité. Le SXC115 est équipé en 15’’ + 12’’, sur le même principe. L’amplificateur iK42 contient les paramètres DSP d’optimisation du système, qui assurent une réjection de 21 dB à 43 Hz et de 28 dB à 75 Hz pour le modèle 15’’. ■