SUBS MARTIN AUDIO SXCF118 ET SXC115

Ces deux références correspondent à des subs cardioïdes. Ils s’accordent respectivement avec les line array WPS et WPM, et s’utilisent en concert, tournée et installation. Le SXCF118 est une version accrochable du SXC118. Il contient un 18’’ en face et un 14’’ orienté vers l’arrière. Les deux haut-parleurs sont alimentés par deux canaux d’amplification et un DSP, lesquels permettent le contrôle de l’effet cardioïde du caisson de basse. Le SXC115 est plus compact, mais conçu sur les mêmes principes, avec des haut-parleurs de 15’’ et 12’’. Chaque haut-parleur dispose dans les deux cas de sa propre chambre de compression associé à un effet Bass-reflex optimisé. ■