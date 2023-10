Subs RCF 702-AS et 705-ASen version MK3

Ces versions améliorent la qualité sonore, l’apparence et la durabilité des produits, tandis que les dimensions des boîtiers restent inchangées. Toutes les nouvelles livraisons du modèle mk2 seront automatiquement mises à jour vers la version mk3. Les nouveaux modèles présentent les caractéristiques suivantes : des transducteurs optimisés et un amplificateur de classe D de 1 400 W, jusqu’à 131 dB de pression acoustique maximale, des algorithmes DSP exclusifs dont le Bass Motion Control pour une gestion précise de la puissance, un boîtier durable en contreplaqué de bouleau avec revêtement polyuréthane résistant et grille thermo laquée.