SUNDRAX ELECTRONICS CHEZ ALGAM

Algam annonce l’arrivée de la marque Sundrax Electronics dans le catalogue Algam Entreprises. Cette société britannique est spécialisée dans les systèmes de gestion et de contrôle d’éclairage, principalement DMX. Dédiées aux applications d’éclairage scénique et architectural, les solutions proposées permettent de transmettre une grande quantité de données via différents canaux. En filaire, avec des splitters DMX, dont des versions IP65 ; via réseau Ethernet, avec des nodes et des switches ; sans fil, grâce à des systèmes Bluetooth ; ou encore via courant porteur 230 V à l’aide d’interfaces DMX spécifiques. ■