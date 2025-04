La tour verticale PA 1 (PAV1) de TAF est utilisée par les principaux loueurs et professionnels de l’événementiel du monde entier qui ont besoin de suspendre en toute sécurité des line array lourds et volumineux lors de leurs événements. La PAV1 est dotée d’une section supérieure spécialement conçue avec des points d’accroche et utilise les segments de poutrelle HT44 de TAF pour sa construction. Il supporte des charges jusqu’à 1 000 kg à des hauteurs allant jusqu’à 8 m. Pour garantir une stabilité extrême, sa base robuste accepte un lestage jusqu’à 2 000 kg et est équipée de quatre embases réglables en hauteur pour optimiser le nivellement horizontal sur un sol inégal.