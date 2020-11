SUR SERVICE-PUBLIC.FR DES OUTILS DE RÉDACTION PERSONNALISABLES

Depuis longtemps, des modèles de courriers types per–sonnalisables sont à la disposition des usagers sur le site Service-public.fr. La liste des documents proposés est particulièrement riche. Ainsi, vous pourrez paramétrer, télécharger et imprimer des modèles prêts à l’emploi de certificat de travail, d’acte de caution solidaire (ou simple), d’attestation d’hébergement et attestation sur l’honneur, de déclaration de concubinage (ou de vie commune), de demande initiale de congé parental dans le secteur privé et dans la fonction publique, de lettre de démission pour une assistante maternelle, un salarié à domicile ou un salarié lambda, de notification de départ à la retraite d’un salarié, de plainte auprès du procureur de la République, et depuis peu, d’attestation de stage et de déclaration sur l’honneur d’absence de participation à la Journée défense et citoyenneté (JDC). ■