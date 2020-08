Sylvain Brottes rejoint Agora

Sylvain Brottes a rejoint cet été l’équipe d’Agora au poste de directeur commercial France et Nord-Afrique francophone (Algérie – Maroc – Tunisie). Fort d’une expérience de plus de 20 ans sur le marché de l’audio professionnel, il sera à même de développer et d’accompagner la clientèle des marchés du touring et de l’installation pérenne. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions ! ■